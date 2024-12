74-Jährige in Auto gezerrt und vergewaltigt: Verdächtiges Duo in Haft

Nach der Vergewaltigung und versuchten Entführung einer 74-jährigen Frau in Niederösterreich ermittelt das Landeskriminalamt. Ein bosnischer Staatsbürger und ein Kroate (21 und 29 Jahre alt) sollen die Pensionistin am Wochenende in Möllersdorf (Bezirk Baden) in ein Auto gezerrt und missbraucht haben. Beide Männer konnten festgenommen werden.