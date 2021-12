OÖ bietet zusätzlich Influenza-Impfung in den Impfstraßen an

Die Influenza-Injektion gibt es dann in der Messehalle 4 in Wels, der Sepp Öller-Halle in Mattighofen, im Kongresshaus Bad Ischl, im Schloss Zell an der Pram und in der Arena in Bad Zell. Impfstraßen in Großraming, Bad Leonfelden und Windischgarsten sollen im Laufe der Woche zusätzlich dazukommen.

In Oberösterreich lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntagnachmittag bei 250,9. Derzeit waren 6.575 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Todesfälle kletterten laut Dashboard des Landes von 2.304 auf 2.313. Derzeit waren 147 Menschen auf Normalstation in den oberösterreichischen Spitälern. 76 Erkrankte mussten landesweit intensivmedizinisch versorgt werden.