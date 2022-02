Oö. AMS-Chef: "Die nötigen Arbeitskräfte lassen sich nicht finden“

Seit 2016 führt Gerhard Straßer die Geschäfte des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich.

KURIER: Die Omikron-Welle wird langsam brechen und damit wird sich wahrscheinlich auch die Corona-Pandemie abschwächen. Sind wir arbeitsmarktmäßig über dem Berg?

Gerhard Straßer: Wir gehen zwar jetzt in die Normalität über, aber die durch Corona verursachten Ausfälle, die es in den Unternehmen gibt, sind nach wie vor gravierend. Ansonsten haben wir in Oberösterreich eine Situation, die man als außerordentlich bezeichnen kann.

Außerordentlich positiv?

Ja. Weil wir aktuell eine bessere Situation haben als 2019. Die Beschäftigtenzahlen sind massiv gestiegen, wir haben im Bundesländervergleich des Jahres 2021 die niedrigste Arbeitslosenquote und so viele offene Stellenangebote wie noch nie. Das wird sich 2022 fortsetzen. Eine sehr erfreuliche Situation. Zu verdanken haben wir das der Tatsache, dass wir in Oberösterreich viele Industrie-, Handwerks-, Mittelbetriebe und nicht nur Dienstleistungsbetriebe haben. Es stellt sich jedoch das Problem, dass in manchen Branchen Personal nur sehr, sehr schwer zu finden ist.

Welche Rolle spielte die Kurzarbeit?

Wir hatten anteilsmäßig die meiste Kurzarbeit ganz Österreichs. Diese hat uns total gut durch die Krise getragen. Die Menschen sind nicht arbeitslos geworden, wodurch das Konsumverhalten hoch blieb. Aber jetzt ist es so, dass man jene in Kurzarbeit durchaus woanders brauchen könnte. Es ist ein Spagat. Ich gehe davon aus, dass in einem Monat der Betrieb wieder ziemlich normal laufen wird. Die Menschen müssen deshalb jetzt aus der Kurzarbeit. Wenn es Einzelne gibt, die weiterhin ein Problem haben, muss man sich das im Detail anschauen.

Laut einer Prognose des Landes brauchen wir bis 2030 um 129.000 Arbeitskräfte mehr in Oberösterreich.

So viele zusätzliche Arbeitskräfte lassen sich nicht finden.

Ist die Prognose falsch?

Nein, die Prognose kann richtig sein. Ich glaube aber, dass sie zu hoch angesetzt ist. Wächst die Wirtschaft, brauche ich zwar mehr Personal, aber es wird ja auch Rationalisierungen durch Digitalisierung und Roboterisierung geben. Wir werden im Jahr 2030 auch keine 100.000 zusätzliche Arbeitskräfte haben. Man muss daher nach Alternativen suchen und da gibt es ein paar ganz pragmatische Ansätze.

Diese wären?

Erstens: Die Menschen gesund und länger im Dienstverhältnis halten. Dabei braucht es keine Anhebung des Pensionsalters, sondern dass sie tatsächlich bis 65 arbeiten. Ab 2024 wird das Pensionsalter der Frauen schrittweise angepasst. Das wird ein wirksamer Beitrag sein. Das Zweite wäre, bei den Frauen nicht nur die Erwerbsquote zu erhöhen, sondern auch das Stundenausmaß. Wenn jede Frau zwei Stunden mehr arbeiten würde, dann sähe alles ganz anders aus. Dazu brauche ich aber bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und in der Pflege von Eltern/Großeltern – bei der Frauen meistens die Hauptlast tragen – neue Modelle. Drittens: Menschen, die ein gesundheitliches Problem haben, sollten dennoch nach ihren Möglichkeiten eingesetzt werden. Hinzu kommen noch alle arbeitslosen Menschen, denen man den Einstieg ins Erwerbsleben ermöglichen muss; etwa durch Qualifizierung. Die Arbeitslosenquote bei Personen, die keinen Beruf erlernt haben, liegt bei

17 Prozent, ab der Lehre nur mehr bei 4 Prozent. Es gibt Förderansätze im AMS, die ich genial finde: Zum Beispiel das Arbeitserprobungsmodell. Ist sich ein Betrieb unsicher, ob es der richtige Mitarbeiter für ihn ist, dann sagen wir vom AMS: Schau ihn dir doch drei Tage an. Du brauchst ihn nicht anmelden, weil er beim AMS auf der Payroll bleibt und versichert ist.