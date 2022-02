Oberösterreich schließt "Allianz“ gegen den Pflegekräftemangel

Mit vereinten Kräften will OÖ nun gegen den Pflegekräftemangel vorgehen: Am Freitag stellten Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) sowie Gemeindebundpräsident Hans Hingsamer (ÖVP) ihre „Allianz“ vor.

Derzeit stehen der älteren Generation in OÖ 132 Alten- und Pflegeheime mit 12.655 Plätzen zur Verfügung. Etwa 600 Betten könnten jedoch aufgrund des Fachkräftemangels nicht mehr belegt werden. Prognosen zufolge dürfte das nicht besser werden: Die Zahl der Pflegebedürftigen werde bis 2040 in OÖ um 40.000 zunehmen. Bis 2030 benötige das Land damit statt derzeit 7.500 Vollzeitäquivalenten in der Pflege 9.000.