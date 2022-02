Pflegepaket für NÖ: Prämien für Pflegeschüler kommen im Herbst

Unterstützungen

Künftig werden die Schulgelder in den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und Studiengebühren in den Fachhochschulen vom Land übernommen. Zusätzlich bekommen die Schüler und Studenten ab September auch monatliche Ausbildungsprämien in der Höhe von 420 Euro. Das Zusatzgeld gibt’s auch in den Ferien und während Praktika. „In Summe ergibt das eine neue Unterstützung von über 5.000 Euro pro Jahr“, rechnete Mikl-Leitner vor.

Zugang zur Prämie bekommen auch alle, die bereits in NÖ im Pflegebereich in Ausbildung stehen. Voraussetzung für den Bezug der Prämie ist die Verpflichtung, nach dem Abschluss solange in NÖ zu arbeiten, solange die Ausbildung gedauert hat. Um ins Prämiensystem zu kommen, müssen die Schüler die Arbeitszusage einer beliebigen in NÖ aktiven Pflegeeinrichtung vorlegen.