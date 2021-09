OÖ: Achtjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Kind ist am Donnerstagabend im Bezirk Freistadt von einem 68-jährigen Pkw-Fahrer angefahren worden. Der Achtjährige war mit seinem Fahrrad von einer Hauszufahrt auf den Güterweg Höfnerberg Richtung Pierbach gefahren, dort war auch der 68-Jährige unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde vom Fahrrad geschleudert und fiel in eine Wiese. Der Achtjährige wurde verletzt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mitteilte.

Nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber wurde der Bub in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen.