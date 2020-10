Oberösterreichische Polizei sucht Randalierer und Brandstifter

Die oberösterreichische Polizei sucht mehrere Randalierer in Enns (Bezirk Linz-Land) und Brandstifter in Linz. In der Nacht auf Sonntag sammelten sich 30 bis 50 zum Teil sehr betrunkene Menschen nach der Sperrstunde vor zwei Nachtlokalen in Enns.

Einzelne ließen ihrer Zerstörungswut in den umliegenden Straßen freien Lauf. Ein 17-Jähriger trat die Glastür eines Lebensmittelgeschäftes ein, die aus der Führung gerissen wurde, andere montierten Antennen von Autos ab. Um noch weitere Täter ausforschen zu können, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-4132-100.

In Linz steckten Samstagabend zwischen 22.30 und 23.05 Uhr Unbekannte Altpapiertonnen und Müllcontainer an vier Orten an. Die Behälter schmolzen und wurden stark beschädigt. Ein 41-jähriger Bewohner löschte an einem Brandort, alle weiteren Container löschte die Feuerwehr. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise auf die Täter.