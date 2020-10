22-Jähriger versetzte Mann vor Tiroler Lokal Faustschlag ins Gesicht

Ein 22-Jähriger hat Sonntagabend vor einem Lokal in Imst in Tirol einem 41-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Dieser ging stark blutend zu Boden und wurde daraufhin mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in das Krankenhaus Zams gebracht. Der 22-Jährige war zuvor im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in Rage geraten und hatte mehrere Tische und Stühle auf der Terrasse des Lokals umgetreten.

Der nicht in die Auseinandersetzung involvierte 41-Jährige forderte ihn laut Polizei auf, sein Verhalten einzustellen und drohte damit, die Polizei zu rufen. Daraufhin kam es zur folgenschweren Attacke.