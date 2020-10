Ein 54-Jähriger wird Polizist

„Kein Rennfahrer“

Brandl kommt beruflich aus einer völlig anderen Ecke. Lange Jahre war er als Journalist tätig. Für Zeitungen und Zeitschriften, fürs Radio oder für Videoproduktionen und das klassische Fernsehen.

Sein Traumjob war das nicht. „Als Kind willst du zur Polizei oder zur Feuerwehr. Oder du willst Rennfahrer sein.“ Der Rennfahrer scheiterte für den jungen Gilbert Brandl am fehlenden Führerschein, der Feuerwehrmann am frühen Aufstehen. „Da blieb halt der Polizist über.“

Doch es hat lange gedauert, bis dieser Berufswunsch in Erfüllung ging. Als Brandl merkte, dass seine Zeit als Journalist zu Ende geht, ermutigte ihn ein Freund – der selbst Polizist ist – doch noch die Aufnahmeprüfung zu machen. Also versuchte er es. „Und ich bin prompt durchgefallen“, erzählt Brandl.

Was folgte, waren zwei Jahre lang Training. „Mit einem befreundeten Triathleten. Der hat mich im Winter tatsächlich über den gefrorenen See gejagt – wie im Film Rocky.“ Die Mühe machte sich belohnt. Beim zweiten Anlauf schaffte Brandl dann den Aufnahmetest.

Jetzt sitzt er also mit deutlich jüngeren Mitschülern in der Klasse. Übt das richtige Verhalten bei Einsätzen. Diskutiert über rechtliche Aspekte. Und „lernt so viel wie nie zuvor.“