Trotz Stagnation: Oberösterreichs Unternehmen zuversichtlich

2023 wird für die Unternehmen kein Leichtes, daraus machte Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer am Montag in einer Pressekonferenz keinen Hehl. Umso erfreulicher sei, dass die Unternehmen in OÖ dennoch zuversichtlich ins neue Jahr gehen.

Ergeben habe das eine Umfrage des IMAS-Instituts, die im November unter 501 Unternehmer und Unternehmerinnen in OÖ durchgeführt wurde. Demnach blicken zwar 21 Prozent mit Sorgenfalten und 32 Prozent mit Skepsis in das Jahr, 43 Prozent aber mit Zuversicht. „Im Vergleich zur Bevölkerung ist der Optimismus bei den Unternehmern hoch“, sagte IMAS-Forscher Paul Eiselsberg. Denn bei der Bevölkerung liege die Zuversicht bei nur etwa 25 Prozent.