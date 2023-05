Oberösterreich investiert weiter in Hochwasserschutz

Dass die Natur unberechenbar sein könne, "hat uns die Hochwasserkatastrophe vor zehn Jahr eindrucksvoll vor Augen geführt", betonte Klimalandesrat Stefan Kaineder von den Grünen bei einer Pressekonferenz.

"Großer Fehler der Vergangenheit"

"Das Zwängen unserer Flüsse in enge Korsette war ein großer Fehler in der Vergangenheit", erläutert Kaineder. Dieser könne nur Stück für Stück beseitigt werden.

"Daher werden wir weiter an dem Ausbau arbeiten und darauf achten, die Maßnahmen in der Abwägung von größtmöglichem Schutz und naturnaher Gestaltung und Verbesserung der Gewässerökologie umzusetzen“, so Kaineder.

Schon nach dem Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002 wurde in Oberösterreich mit dem „Hochwasserschutzplan OÖ“ das größte Hochwasserschutzprogramm in der Landesgeschichte gestartet und wesentliche Projekte wie der Machlanddamm umgesetzt.

Im Jahr 2013 war Oberösterreich wiederum von einer schweren Hochwasserkatastrophe betroffen. Seither wurden 166 Hochwasserschutzprojekte mit Gesamtkosten von ca. 172 Millionen Euro umgesetzt.

Aktuell befinden sich 77 Hochwasserschutzmaßnahmen mit Gesamtkosten in der Höhe von 222,4 Millionen Euro in Umsetzung. Für Sofortmaßahmen wurden seit 2013 weitere 67,5 Millionen Euro aufgewendet.