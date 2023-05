Insgesamt stehen 37 Gemeinden vollständig unter Wasser. Papst Franziskus äußerte sein Beileid und Mitgefühl für die Betroffenen der Überschwemmungen in Norditalien, berichtete "Kathpress". Er bete für die Verstorbenen und deren Familien sowie die Verletzten und alle, die unter den Folgen des "schweren Unglücks" leiden, heißt es in einem Telegramm aus dem Vatikan am Donnerstag. Unterzeichnet wurde es vom Substituten des Staatssekretariats als Vertreter des Papstes, Erzbischof Edgar Pena Parra. Adressiert war es an den Vorsitzenden der Italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi.

Zuppi ist zugleich Erzbischof von Bologna, der Hauptstadt der am stärksten von den Überschwemmungen betroffenen Region Emilia-Romagna. Den Rettungskräften dankte der Papst in seinem Telegramm ausdrücklich. Die italienische Bischofskonferenz hatte bereits am Dienstag den Betroffenen ihre Unterstützung zugesichert.