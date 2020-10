Oberösterreich führt Registrierungspflicht in Gastronomie ein

Gestern verzeichnete Oberösterreich mit 1516 Personen einen erneuten Höchststand an Corona-Infizierten. Daher setzt das Land nun in Abstimmung mit den Expertinnen und Experten des Corona-Boards Schutzmaßnahmen in den Alten- und Pflegeheimen sowie im Kontaktpersonenmanagement.

„Fakt ist: Wir wollen jene, die krank werden, bestmöglich schützen, und eine Überlastung unserer Intensivstationen verhindern. Daher führen wir ganz gezielt erweiterte Schutzmaßnahmen in den Alten- und Pflegeheimen ein. Um die Verbreitung des Virus eindämmen zu können, müssen wir die Infektionsketten rasch durchbrechen. Daher wollen wir das dafür notwendige Kontaktpersonenmanagement verstärken und verbessern. Unsere Maßnahmen sind punktgenau und verhältnismäßig“, sagt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Contact-Tracing soll einfacher werden

Daher setze man nun die verpflichtende Gastro-Registrierung in Oberösterreich um. „Oberösterreich hat schon im Juli eine freiwillige Gästeregistrierung in der Gastronomie eingeführt, um so das Contact-Tracing in einem Infektionsfall zu erleichtern. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wird das Kontaktpersonenmanagement auch in unserem Bundesland immer herausfordernder. Daher haben wir uns entschlossen, die Gästeregistrierung in der Gastronomie auch in Oberösterreich verpflichtend einzuführen“, erklärt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.

Die Registrierungspflicht wird auch bald in Salzburg kommen. Im orangen Wien gibt es diese schon seit einigen Wochen.