Neue Aufgabe für grünen Kaineder

Der oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) übernimmt den Vorsitz in der Kommission in Angelegenheiten der Umweltförderung (UFI). Am Donnerstag wurde er einstimmig für die Dauer der Legislaturperiode bestellt und folgt damit dem steirischen ÖVP-Landesrat Johann Seitinger nach. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierte den neuen Vorsitzenden am Donnerstag in einer Pressekonferenz.

Mit der Umweltförderung werden Projekte unterstützt, die Treibhausgas- oder Luftschadstoffemissionen reduzieren sowie den Anteil der erneuerbaren Energien oder die Energieeffizienz erhöhen. Förderbar sind kleine private Sanierungsprojekte ebenso wie große Firmen-Vorhaben.