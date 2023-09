Nazi-Tattoos im Bad: Verhandlung gegen Innviertler am 26. September

Brisant an der Verhandlung: Angeklagt wird dabei auch der Leitspruch der Hitlerjugend "Blut und Ehre", obwohl dieser in Österreich eigentlich nicht strafbar ist. Zwei Tätowierungen mit dem Schriftzug zieren den Oberkörper des Mannes, der all seine Tätowierungen vor der Polizei auch zur Schau stellen musste.

Unmittelbar strafbar

Zur Erklärung: Wer verfassungswidrige Tätowierungen mit Motiven aus der Zeit des Nationalsozialismus trägt, macht sich in Österreich unmittelbar strafbar, wenn diese im öffentlichen Raum zur Schau gestellt werden. Darunter fallen etliche NS-Symbole, nicht aber der "Blood and Honour" bzw. Blut und Ehe-Schriftzüge. Dessen Zurschaustellung ist zwar in Deutschland, nicht aber in Österreich strafbar.

