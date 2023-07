NS-Tattoo im Freibad in Braunau: Verdächtiger festgenommen

Knalleffekt am Samstag: Jener 32-Jährige, der am 9. Juli im Freibad in Braunau seine Nazi-Tattoos entblößt haben soll, wurde festgenommen.

Zu der Festnahme kam es über Auftrag der Staatsanwaltschaft Ried in den Abendstunden des Freitags.

Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung tauchten verdächtige Tätowierungen am Körper des Mannes auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wurde der 32-Jährige daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Ried gebracht.



