Naturpark Attersee-Traunsee: Zeig mir, wo 5.000 Sterne stehen

Denn während in den anderen 47 österreichischen Naturparks zumindest in der Nacht Ruhe einkehrt, wird der Naturpark Attersee-Traunsee auch im Dunkeln zur Sensation: „Über 5.000 Sterne im Jahr kann man bei uns sehen. In Wien und Linz sieht man gerade noch 500.“ Vergangenes Jahr wurde der Naturpark deshalb zum Nachtlandschaftsschutzgebiet und zum ersten Sternenpark Österreichs erklärt.

Dazu gibt es „Sterndalschauplätze“ mit Liegen und Bankerln. Somit können die Gäste nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht in die Natur eintauchen.

Alle Infos zum Park auf naturpark-attersee-traunsee.at