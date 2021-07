Natur pur: Die heimischen Nationalparks feiern Jubiläum

Sechs davon gibt es in ganz Österreich, beinahe in jedem Bundesland einen: vom Nationalpark Hohe Tauern über jenen in den Kalkalpen, eben dem Gesäuse, den Donau-Auen, dem Thayatal und dem Gebiet Neusiedler See-Seewinkel.

Hier ist Elena Turac mit Herz und Seele Nationalpark-Rangerin. Immer wieder hat die Naturfreundin mit Stadtmenschen zu tun, die es für ein paar Stunden in die Wildnis zieht und die dann gleich großes Kino erwarten: etwa viele Vogelschwärme über dem weiten Schilfgürtel. Am besten bei Sonnenuntergang.