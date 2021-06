Abenteuer-Ferien im Nationalpark Donau-Auen

Auch heuer finden im Juli und August wieder Nationalpark-Feriencamps im Meierhof in Eckartsau statt. Auf die Kinder wartet eine erlebnisreiche Woche in der Flusslandschaft, begleitet vom Nationalpark-Rangerteam.

Der Nationalpark Donau-Auen bietet in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten Projektwochen und -tage für Gruppen und Schulen an. Die sommerlichen Camps sind individuell buchbar. Am Programm stehen: Entdeckungsreisen in die Wildnis, Bootsfahrten auf dem Altarm, Lagerfeuerromantik am Abend und Übernachtung in Großzelten. Einige Plätze sind noch frei.

Information dazu bei Ulrike Stöger unter 02214/2240-8380, oder ulrike.stoeger@bundesforste.at