Nationalpark Hohe Tauern: Das steinerne Rückgrat Österreichs

Wie viel Aufklärungsarbeit ist bei den Einheimischen immer noch nötig?

Viel. Die Gäste aus Deutschland, den Niederlanden oder Italien fahren oft Tausende Kilometer, um solch imposante Gebiete wie die Hohen Tauern erleben zu dürfen. Während die Einheimischen manchmal gar nicht richtig schätzen können, was sie da direkt vor der Haustüre liegen haben. Zumal sie sich ja oft noch gegen die Auflagen sträuben, gegen gesperrte Wege oder Jagdverbote. Da sieht man dann manchmal, dass der Nationalpark-Gedanke noch stärker im Bewusstsein der Menschen verankert werden sollte.

Wie oft waren Sie für das Buch im Nationalpark unterwegs?

Das lässt sich schwer sagen, wir waren ja mehrere Jahre lang mit diesem Buch beschäftigt und haben da nicht wirklich mitgezählt, zumal wir ja beide in den Alpen aufgewachsen sind: ich in Innsbruck und Herbert Raffalt in Schladming, wo er lebt. Er ist auch Bergführer und kennt die Region wie seine Westentasche. Auch ich war schon vor dem Buch-Projekt mehrfach in den Tauern unterwegs.

Welche Touren würden Sie unseren Leserinnen und Lesern besonders ans Herz legen?

Eines meiner schönsten Erlebnisse war die Wanderung ins Innergschlöß bei Matrei in Osttirol, wo man von einem Almgebiet mit wunderbaren alten Holzhäusern über alle Vegetationsstufen in die Gletscherregion hinaufsteigt: von den sanften Wiesen hinauf ins ewige Eis. Dort hat man den Großvenediger im Blick, so man ihn nicht ohnehin ansteuert. Und das Ganze an einem herrlichen Herbsttag, wenn sich die Pflanzenwelt schon auf den Winter vorbereitet. Ähnlich faszinierend war für mich die Wanderung durch das Dorfertal bei Kals am Großglockner: Da geht es an der Dabaklamm und an den Almen und Hütten vorbei hinauf zum Dorfersee, in die karge alpine Felslandschaft. Und, noch ein kleiner Tipp: Man sollte sich dort die Osttiroler Schlipfkrapfen auf der Bergeralm nicht entgehen lassen.