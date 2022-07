Linz: Mordversuchs-Anklage nach Messerattacke auf Ehefrau

Die Staatsanwaltschaft Linz hat gegen einen 52-Jährigen, der Ende Mai in Linz seiner Ehefrau mehrmals mit einem Messer in den Hals gestochen haben soll, Anklage wegen Mordversuchs erhoben. Sprecherin Ulrike Breiteneder bestätigte der APA einen Bericht der Kronen Zeitung. Das Opfer überlebte nur dank einer Kette glücklicher Umstände und einiger couragierter Passanten, die einschritten und den Syrer unter erheblichem eigenen Risiko außer Gefecht setzten.

Motiv: Eifersucht

Das Motiv der Tat dürfte Eifersucht gewesen sein. Die 41-Jährige schrieb offenbar mit einem Bekannten am Handy, ihr Mann wollte das Telefon sehen und sie gab es ihm nicht. Es kam zu einem Streit in der Wohnung des Paares, der später auf offener Straße erneut aufflammte. Der 52-Jährige soll dann plötzlich seine Frau mit einem Teppichmesser mehrmals in den Hals gestochen und lebensgefährlich verletzt haben.

Krankenschwester und Pfarrer schritten ein

Die Ermittler gehen davon aus, dass die 41-Jährige nicht überlebt hätte, wären nicht einige Leute eingeschritten, die alle zufällig am Tatort vorbeikamen: Am couragiertesten handelte eine Krankenschwester, die dem Täter mit den Beinen in den Rücken sprang und die Attacke so beendete. Auch ein Pfarrer versuchte, den Mann von der Frau fernzuhalten. Der Geistliche wurde daraufhin selbst mit dem Messer bedroht, stürzte und wurde dabei leicht verletzt.