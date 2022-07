Landwirt in Oberösterreich bei Traktorunfall getötet

Ein 56-jähriger Landwirt ist am Donnerstag in Oberösterreich (Bezirk Vöcklabruck) tödlich verunglückt nachdem er gemeinsam mit einem Zwölfjährigen bei einem Traktorunfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden war. Der Landwirt starb noch an der Unfallstelle, der Bub aus Deutschland wurde schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall geschah gegen 16 Uhr auf dem Anwesen des Landwirts. Er fuhrt mit dem Traktor, auf dem sich das Urlauberkind befand, auf einer abschüssigen Wiese, um dort Mulcharbeiten durchzuführen. Laut Polizeiaussendung dürfte er den Traktor mitsamt dem montierten Mulcher bergwärts gelenkt haben.

Im steilen Gelände abgerutscht

Nach mehreren Arbeitsschritten rutschte der Traktor dann im steilen Gelände ab, wobei er über zwei Gräben schlitterte und in weiterer Folge gegen Bäume stieß. Infolge des Zusammenpralls wurden die beiden Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert.

Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 56-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der 12-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber „Martin 3“ ins UKH Salzburg geflogen. Die Angehörigen wurden vom KIT-Team des RK betreut.