Mordversuch in Oberösterreich: Mann (66) stach auf Ehefrau ein

Die Serie an brutalen Übergriffen von Männern auf Frauen geht weiter. Nach dem Mord in Niederösterreich, wo der bewaffnete mutmaßliche Täter von der Polizei nach längerer Suche Tod in einem Schuppen aufgefunden wurde, gab es auch in Oberösterreich Mordversuchs-Alarm.

➤ Mehr lesen: Nach Mord an Niederösterreicherin: Verdächtiger FPÖ-Politiker tot aufgefunden

In Laakirchen (Bezirk Gmunden) soll eine Ehestreit derart eskaliert sein, dass 66-jährige Ehemann mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen haben soll, wie die Polizei gegenüber der APA bestätigte.