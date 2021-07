Doppelmord in Linz: FPÖ ortet "Sicherheitsskandal"

Innenminister Wolfgang Sobotka präsentierte am Mittwochabend neuer Ermittlungsdetails im Fall des Linzer Doppelmordes von vergangenem Freitag. Entgegen erster Vermutungen geht die Polizei nun doch von einem islamistischen Hintergrund für die Bluttat aus. Der mutmaßliche Täter soll in den vergangenen Jahren in seinem Heimatland Tunesien radikalisiert worden sein. Dies habe sich aus den Auswertungen sichergestellter elektronischer Datenträger und sozialer Netzwerke ergeben, in denen der tatverdächtige Tunesier (54) aktiv war. Der Mord hätte "eindeutig einen IS-Hintergrund", sagte der Innenminister. Ob der Täter in Kontakt mit dem IS stand, ließ er offen.

Wie berichtet, wurden am vergangenen Freitag Hildegard Sch., 85, mit einem Spanngurt erdrosselt, ihr Mann Siegfried, 87, starb durch Schläge mit einem Stock, in den zusätzlich noch Schrauben montiert wurden, dann legte der mutmaßliche Täter Feuer. Laut Informationen der Polizei wollte er aus Hass auf die Gesellschaft und die FPÖ ein Exempel statuieren. Nach der Tat radelte er zu Beamten einer Linzer Polizeiinspektion, um sich zu stellen. "Ich war's", sagte der Tunesier, der seit 1989 in Österreich lebt. Der 54-Jährige sitzt in U-Haft.

Laut Landespolizeidirektor Andreas Pilsl wäre der mutmaßliche Täter vor kurzem in seine Heimat gereist, um sich dort mit dem mitgenommenen Werkzeug ein zweites Standbein in seinem erlernten Beruf als Tischler aufzubauen. Ob der Verdächtige bereits mit den Vorwürfen eines islamistischen Hintergrunds konfrontiert wurde und wie er sich dazu geäußert habe, wollte Sobotka nicht bekanntgeben.