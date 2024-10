Luxusvilla statt Landwirtschaft? Umstrittener Bauernhof am Mondsee

Und im Prinzip wird für die Grünen Oberösterreichs genau an diesem Punkt die Sache - nicht das Obst auf der Wiese - faul. Denn Landtagsabgeordneter Rudi Hemetsberger fragt sich mit Verweis auf das Grundverkehrsgesetz, ob der neuerliche Verkauf dieser Liegenschaft mit den gesetzlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen ist.

750 Quadratmeter Wohnnutzfläche wären möglich, heißt es, und es sei jedenfalls naturnahe, nicht nur wegen des Seegrundes, sondern auch wegen einer bestehenden Obststreuwiese, wie in der Werbung versichert wird.

Dieser werde die Landwirtschaft betreiben, nicht der Bauunternehmer, heißt es in dem Vertrag. Der Kaufpreis wurde zwischen dem Bauunternehmen und dem Bauern gesplittet. Von den 7,15 Millionen Euro Kaufpreis zahlte der Bauunternehmer etwas mehr als 7,03 Millionen Euro, der Bauer knapp unter 117.000 Euro - für knapp fünf Hektar an Wiesen und Wald.

Apropos Gesetz: Ursprünglich hatte der Salzburger Bauunternehmer den Bauernhof von den Erben mit seiner Firma und als Privatperson gekauft, später trat - wegen eines "grundverkehrsbehördlichen Vorbehalts" - ein Landwirt aus Zell am Moos anstelle des Bauunternehmers in den Kaufvertrag ein.

Zwei Söhne starben vor dem Altbauern

"Der jüngere Sohn des Hofes ist jung tödlich verunglückt, auch der ältere Sohn ist vor dem Altbauern gestorben", sagt der Bauer, der die Familienverhältnisse gut kennt und auch betont, dass die Liegenschaft insgesamt durch das aufzuteilende Erbe und die Versteigerung sehr teuer geworden sei. Also zumindest jener Teil, den der Bauunternehmer gekauft hat und weiterentwickeln will.

Der Bauer aus dem benachbarten Zell am Moos betont, dass er den Teil, den er gekauft hat, als Landwirtschaft betreiben will: "Das wird nicht weiterverkauft."

Deshalb ist er auch der Meinung, dass es sich beim verbliebenen Teil mit den knapp mehr als 5.000 Quadratmetern nicht mehr um eine Landwirtschaft im eigentlichen Sinn handle, weil die Landwirtschaft ja bei ihm gelandet sei. Um gleich der Politik eine Breitseite mitzugeben: Viel problematischer sei, dass die aktuelle Politik dazu führe, dass immer mehr Bauern ihre Höfe nicht mehr betreiben könnten.

"Filetstück" für Bauunternehmer

Wobei genau diese Trennung der beiden Bereiche - der günstige große Teil der Landwirtschaft und das kleine, sehr teure "Filetstück mit den zwei Wohnhäusern und dem Seezugang" - für die Grünen höchst aufklärungsbedürftig scheint: "Warum versagt die Grundverkehrsbehörde dem Bauunternehmen den Ankauf eines Großteils der Landwirtschaft, nicht aber genau diesen Teil mit dem Seezugang?" Das will Hemetsberger über eine schriftliche Anfrage an Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weniger (ÖVP) beantwortet wissen.

Damit sind wir wieder zurück beim aktuellen Thema. Günter Doll, Architekt und Geschäftsführer des Salzburger Bauunternehmens, will sich gegenüber dem KURIER nicht festlegen lassen, was mit der Liegenschaft passiert: "Ein Verkauf ist möglich, aber es ist alles in Schwebe." Worauf er sich allerdings festlegt: "Es wird nichts passieren, das nicht der Raumordnung entspricht."