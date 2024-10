Traunseevilla: Nach dem Urteil ist vor dem nächsten Betrugsverdacht

In diesem Fall ermittelt sogar die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. "In den Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Schaden über fünf Millionen Euro liegt", bestätigt ein Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Hausdurchsuchung bei Notar

Details zum Verfahren nennt er nicht. Allerdings soll es hier sogar zu Hausdurchsuchungen beim Notar gekommen sein. Dieser hofft, dass seine Tätigkeit im Rahmen der Beglaubigung der Verträge auch in diesem Fall so beurteilt wird, wie am Dienstag in Wels.