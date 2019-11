Messerstecherei in Linz: Sieben Jahre Haft für Angeklagten

Nach einer Messerstecherei in der Linzer Altstadt, hat ein 22‐Jähriger am Montag sieben Jahre wegen absichtlich schwerer Körperverletzung an vier Personen sowie wegen Raufhandels ausgefasst. Dass die Taten ‐ wie angeklagt ‐ Mordversuche gewesen seien, verneinten die Geschworenen mehrheitlich, ebenso sahen sie keine Notwehr.

Drei weitere Männer wurden wegen Raufhandels bzw. teilweise auch wegen Körperverletzung schuldig gesprochen.