Max Lercher: „Schluss mit dem Dritten Weg!“

Warum geht es der SPÖ relativ schlecht? „Gemessen an unseren europäischen Freunden haben wir Sozialdemokraten in Österreich noch einen guten Stand. Wir haben einen Staat gebaut, der in Europa fast am besten funktioniert. Mit einer unglaublichen Wohlstandsverteilung. Aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen“, sagt Lercher. „Da oder dort haben auch wir mit dem Dritten Weg begonnen, der von Tony Blair und Gerhard Schröder propagiert worden ist (Politik des freien Marktes, Abgrenzung zum Kollektivismus, Anm.d. Red.). Aber nicht so stark wie andere. Der Wirtschaftskurs war kurzfristig erfolgreich, aber langfristig ein Fehler. Weil er den Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spürbar erhöht hat. Die Sozialdemokratie hat in der Frage von Arbeit und Kapital, wo sie immer Schutz für die Arbeit gegeben hat, nachgegeben. Wir müssen den Dritten Weg revidieren, denn er hat uns in Summe Glaubwürdigkeit gekostet. Wir haben unter Christian Kern begonnen gegenzulenken. Aber wir müssen ein neues Fundament bauen, denn hier geht es um die Glaubwürdigkeit. Wenn ich mit den Arbeitern oder mit meinem Vater rede, der mit 60 Jahren 45 Beitragsjahre hat und dann noch bis 63 arbeiten muss, dann ist das für die Sozialdemokratie eine große Frage. Das braucht einen Kampf, da muss man stehen.“