Fußi kritisiert wortgewaltig SPÖ: "Es ist so eine Verarschung“

Fußi: Deutsch sei "Super-Apparatschik"

Rendi-Wagners Ansage nach der Wahlniederlage, dass die Richtung stimme, stößt bei Fuß auf Unverständnis: "Was für eine Richtung? Die in den Abgrund?"

Und: "Jetzt sind wir am historischen Tiefpunkt bei 22 Prozent. Reicht das noch nicht? Will man jetzt auf 15?" Und: "Die Antwort ist: Es ist alles ok, wir machen weiter. Wir machen Christian Deutsch vom Wahlkampfmanager zum Bundesgeschäftsführer einen Super-Apparatschik."

Die Partei nehme die Probleme nicht war, fahre an gesellschaftlichen Entwicklungen vorbei. Niemand glaube mehr der SPÖ. Sein persönliches Fazit: "Ich verachte all jene in der Führung dafür, dass sie diese Entscheidung heute getroffen haben, weil es dazu geführt hat, dass man als Sozi nicht einmal mehr die Roten wählen kann. Weil sie nichts verstanden haben."

Man müsse die Partei öffnen und neue Leute reinholen. Unter anderem der Parteivorsitz sollte unter den Mitgliedern gewählt werden und es brauche endlich "rote Linien".

Statt sich eine mögliche Koalition mit den türkisen Wahlsiegern offen zu halten, sollte sich die Partei neu gründen.

Fußi umreißt die aktuelle Lage der SPÖ folgendermaßen: "Wir haben kein Konzept für die Zukunft, weil wir nur an den nächsten Wahltag denken, damit wir mit unseren Ärschen auf unseren Sesseln picken bleiben. Das ist die Situation der Sozialdemokratie."

Auch Rendi-Wagner wird nicht verschont

Auch mit der Parteivorsitzenden Rendi-Wagner geht Fußi hart ins Gericht. Zwar sei sie sympathisch, aber für ihren Posten so geeignet "wie ich für eine Olympia-Teilnahme auf 100 Meter im Sprint."

Die SPÖ sei zu einem Verwaltungsverein geworden: "Es ist so eine Verarschung."

Der Kreisky – aber auch andere große Sozialdemokraten wie Johanna Dohnal – würden sich im Grab umdrehen.

Mit geballtem Zynismus beendet Fußi seine Ausführungen: "Alles Gute die Richtung stimmt. Bravo!"