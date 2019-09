Eklat in der SPÖ: Die jungen Roten planen den Aufstand

„Nie hatten wir weniger Zuspruch, noch nie hatten wir ein schlechteres Ergebnis, nie war der Abstand zur ÖVP größer in der Zweiten Republik. Es ist offensichtlich, dass wir ein massives Glaubwürdigkeitsproblem haben. Man glaubt uns nicht mehr, was wir sagen“, sagt der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und fasst damit die Lage der Roten ganz gut zusammen.

Am Montag nach der Wahl tagten die roten Gremien, zuerst das (kleine) Präsidium, dann der große Bundesparteivorstand. Pamela Rendi-Wagner wiederholte nach der Sitzung, was sie schon am Wahlabend gesagt hatte: Mit dem Wahlergebnis könne man nicht zufrieden sein, doch die Richtung stimme. Damit habe sie natürlich nicht den Abwärtstrend (minus 5,3 Prozentpunkte) der SPÖ gemeint, sondern die Themen, auf die die Sozialdemokratie im Wahlkampf gesetzt hat: leistbares Wohnen, höherer Mindestlohn, Pflege verbessern.