Jetzt live: Rendi-Wagner tritt vor die Presse

Nach dem Wahltags-Debakel der SPÖ am Sonntag trat am heutigen Montag das eher schütter besuchte Parteipräsidium zusammen. Rund die Hälfte der Landesvorsitzenden blieb der Sitzung fern. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte sich wegen seiner Stimmprobleme entschuldigt, der Steirer Michael Schickhofer will seine Bundesfunktionen nicht mehr wahrnehmen. Aber auch andere erschienen nicht.

Nach dem Rücktritt von Thomas Drozda als SPÖ-Bundesgeschäftsführer soll nun Wahlkampfmanager Christian Deutsch seine Nachfolge antreten, wie dem KURIER aus Parteikreisen bestätigt wurde. Zuvor hatte es geheißen, dass auch Mario Lindner für die Position im Rennen sei.

Rückendeckung für Rendi-Wagner

Dass Pamela-Rendi-Wagner als Parteichefin gehen muss, zeichnete sich nicht ab. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig meinte etwa, Rendi-Wagner bleibe "natürlich". Sie habe sich im Wahlkampf stark gesteigert. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser betonte: "Es braucht keine Menschenopfer bei der ersten Sitzung nach der Wahl." Auch er lobte ihr Engagement im Wahlkampf. Der Leiter der SP-Delegation im Europaparlament Andreas Schieder vermutete: "Sie ist keine, die die Flinte ins Korn wirft." Für ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian ist sie "absolut die richtige". Praktisch wortgleich äußerte sich Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek.