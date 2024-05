Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus bleibt in OÖ in Schublade

Fünf Nazi-Prozesse in Ried

Kommende Woche ist überhaupt Nazi-Großaufmarsch am Landesgericht Ried. Denn gleich fünf Verbotsgesetz-Prozesse sind anberaumt. Einem Angeklagten aus Berlin wird etwa vorgeworfen, am 20. April 2021 einen Trauerkranz mit der Aufschrift „RIP USA“ auf einem Fenster des Adolf-Hitler-Geburtshauses in Braunau abgelegt zu haben. Wobei USA nicht für die Vereinigten Staaten von Amerika steht, sondern für "Unser seliger Adolf".

Und ein 20-Jähriger Wiederholungstäter muss sich neuerlich vor Gericht verantworten. Der einschlägig verurteilte Mann mit Hakenkreuzen auf den Knien stellt diese weiterhin zur Schau. Auch im Gefängnishof - dort sitzt er übrigens wegen räuberischen Diebstahls. Jetzt droht im eine weitere lange Haft - nach dem Verbotsgesetz und anderen Eigentumsdelikten.

In den anderen Fällen sind "klassische Nazi-Verherrlichung und Weitergabe von einschlägigen Bildern" angeklagt, erläutert Gerichtssprecher Stefan Kiesl.

Unterausschuss tagt erst wieder im November

Die rechtsextremen Umtriebe in Oberösterreich - das Land liegt mit 252 Straftaten im Vorjahr knapp hinter Wien auf Platz 2 - beschäftigen seit einem Jahr regelmäßig den Unterausschuss Extremismus im oberösterreichischen Landtag, kurz nach Auffliegen des Bandidos-Netzwerks wurde eilig ein "Aktionsplan Extremismus" präsentiert.