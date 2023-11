Umgang mit Extremismus in OÖ: Debatten im Land, Einigkeit in Linz

In der heutigen Gemeinderatssitzung in Linz beschließen die Fraktionen auf Antrag der ÖVP ein einstimmiges Bekenntnis gegen Antisemitismus. "Egal, von von welcher Seite er kommt, das hat in unserer Stadt absolut keinen Platz.“, sagt Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP), von dem die Initiative dazu ausgegangen war.

Für Hajart "ein klares Signal, seitens der Politik, dass wir Hass, Extremismus, Judenfeindlichkeit auf gar keinen Fall dulden."