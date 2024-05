Linzer Klangwolke: Menschen mit Pioniergeist opulent in Szene gesetzt

Am 7. September wird der Linzer Donaupark wieder bei freiem Eintritt zur riesigen Open-Air-Bühne, zwischen 90.000 und 100.000 Menschen sind jedes Jahr mit dabei. Der Aufwand, der betrieben wird, ist auch heuer wieder gewaltig.

Das Thema lautet heuer "Pioneers. 52 Hz" und erklärt sich so: Inhaltlich arbeitet sich die Klangwolke an acht Pionierinnen und Pionieren der Geschichte entlang, darunter Marie Curie, Jane Goodall, Johannes Kepler, Gustav Klimt und Pina Bausch. Als Grundlage dient die Suite "The Planets" von Gustav Holst.

Dem Unerklärlichen auf der Spur

Jedem Menschen mit Pioniergeist ist musikalisch ein eigener Planet zugeordnet. Und warum 52 Hz? Das bezieht sich auf den 52-Hertz-Ton, der immer wieder in der Tiefsee zu hören ist. Nach wie vor weiß niemand, woher der Ton kommt und wer oder was ihn verursacht. Dieser mysteriöse 52-Hertz-Ton ist der inhaltliche Leitfaden und die Aufforderung, Geheimnisse zu erforschen, das Unerklärliche zu hinterfragen.