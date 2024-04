Neue Brucknerhaus-Saison in Linz: "Neugierig bleiben, nicht still stehen"

Die Kündigung dieses Vertrages habe keinerlei negative Auswirkung auf das gebuchte Programm. Die Handschrift des Opus 3-Geschäftsführers Daniel Lebon zieht sich partiell aber auch noch durch die kommende Saison: Das große Abonnement und die Sonntagsmatineen hat Lebon noch mitgestaltet, gesamt rund 15 Konzerte des neuen Programms kamen unter seiner Ägide zustande. Das war es dann aber mit der externen Beteiligung.

Appell an das Publikum

Mit März tritt Andreas Meier als Leiter der Sparte Dramaturgie seinen Dienst an, er ist seit 2018 im Brucknerhaus tätig, kennt die Institution und das Publikum gut - und will trotzdem Neues wagen: "Unser Motto lautet 'Stufen. Auftaktstimmung', das lässt sich konkret nicht fassen." Das sei bewusst so gewählt, lasse Möglichkeiten offen und sei ein Appell "zur Neugierde und ein Aufruf an das Publikum: Habe Mut, offenohrig zu sein."

Vieles an den Programmschienen bleibt, vieles wurde neu und anders konzipiert.