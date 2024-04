Prüfverfahren im Linzer Brucknerhaus: Agentur-Vertrag wird gekündigt

In einer ersten Reaktion wurden sowohl Kerschbaum als künstlerischer Leiter als auch der kaufmännische Leiter Rainer Stadler am 15. März freigestellt. Am Donnerstag fand eine weitere außerordentliche Aufsichtsratssitzung statt. Auf der Tagesordnung stand der Opus 3-Vertrag, also die Vereinbarung mit jener Agentur, die Kerschbaum für die Programmierung ins Haus geholt hatte, sowie der Status quo der aktuellen Untersuchungen.