Brucknerhaus: Auch Lugers Rolle im Fokus der Überprüfungen

Was wohl die lange geplante Reise des Brucknerhauses nach New York samt Kerschbaum und Luger vereitelt hätte. Aber das sei nur am Rande erwähnt – aufgeflogen ist die Sache just, als die New York Reise stattgefunden hat.

Aber die Vorwürfe rund um das Hearing sind nur ein Teilaspekt der großen Operette rund um den Sänger und künstlerischen Direktor.

Es geht um seine Geschäftsführertätigkeit und seine finanziell lukrativen Eigenengagements. Und gerade beim Vertrag kommt wieder Freund und Mentor Kerschbaums, Luger, ins Spiel.