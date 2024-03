Linzer Publikum feiert Bruckner, Philharmoniker und Zubin Mehta

Diese Motette, von Anton Bruckner 1869 für die Einweihung der Votivkirche des damals gerade in Bau befindlichen Linzer Mariendoms geschrieben, passt dann auch gut zum 50. Jubiläum des Brucknerhauses in Linz.

"Dieser Ort ist von Gott geschaffen."

So weit wollten die Festredner dann beim Brucknerhaus doch nicht gehen. Obwohl die Entscheidung zur Errichtung des Hauses, die in den Jahren davor höchst umstritten war, der Stadt Linz einen, wenn nicht den entscheidenden Impuls in Richtung Kulturstadt gegeben hat. In Richtung Öffnung, und Vielfalt und einen Aufbruch in die Moderne angestoßen hat.