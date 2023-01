Linz: Theater Phönix Gründungsmitglied Ingrid Höller tot

Ingrid Höller, Schauspielerin der ersten Stunde am Theater Phönix in Linz und Publikumsliebling ist unerwartet im 72. Lebensjahr gestorben, teilte das Haus Montagnachmittag in einer Aussendung mit.

"Heute erreichte uns die traurige Nachricht, dass Ingrid Höller unerwartet verstorben ist. Mehr als 30 Jahre stand die von Kolleg_innen und Publikum in gleichem Maße geschätzte Künstlerin auf der Theater Phönix Bühne, verkörperte unzählige Rollen und füllte sie mit ihrer hingebungsvollen Energie und Schauspielkunst", so das Theater Phönix in einer ersten Erklärung auf der Website.