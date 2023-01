Linzer Pöstlingbergkirche hat neue Orgel: Ornamentik von Valie Export

Auch dass es sich um eine Marienkirche und keine Jesuskirche handle, gefällt der Feministin. So sagte sie zu, die Ornamentik zu gestalten. Blickfang der Orgel ist der beleuchtete Schriftzug "Wer begreift hat Flügel". Mit diesem Satz knüpfe sie "sowohl an die Verstandes- wie auch die Glaubensebene" an, hieß es.