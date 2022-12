Tabakfabrik Linz: 300.000 Euro Gewinn im zehnten Jahr

Die Tabakfabrik in Linz, eine Tochtergesellschaft der Linz AG, gilt als weit über die oberösterreichische Landeshauptstadt hinaus strahlende Erfolgsgeschichte. Auch wenn sich der künstlerische Leiter das Hauses, Chris Müller, überraschend mit Ende April kommenden Jahres zurückziehen wird.

Dass das Jahr 2022 dennoch als Erfolgreiches in die Unternehmensgeschichte der Tabakfabrik eingehen wird – zumindest was die Zahlen betrifft – gaben der kaufmännische Direktor Markus Eidenberger und der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger, am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.