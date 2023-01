Radler dürfen in Linz nun an zwölf Kreuzungen bei Rot rechts abbiegen

Radfahrerinnen und Radfahrer dürfen in Linz nun an zwölf Kreuzungen rechts abbiegen, auch wenn die Ampel Rot zeigt. Seit Oktober 2022 war dies an einer Kreuzung möglich, vor Weihnachten kamen fünf weitere dazu.

Die Regelung hat sich bewährt und wurde sehr gut angenommen, deshalb ist Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrer nun bereits an zwölf Kreuzungen in der Stadt erlaubt.