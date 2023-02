MedFakultät Linz: Bau der Campus-Gebäude könnte Kosten sprengen

Der Bund stellte im Budgetpfad der Art. 15a Vereinbarung sowohl die festgelegte Gesamtsumme von rd. 224,9 Mio. Euro (Preisbasis 2014) als auch die Investitionssumme für den "Erstinvest Gebäude" von rd. 105,4 Mio. Euro (Preisbasis 2014) brutto inkl. Umsatzsteuer dar.

Das Land verpflichtete sich gegenüber dem Bund, die bauliche Infrastruktur für den Betrieb einer Medizinischen Fakultät an der JKU bereitzustellen.

Kosten nicht in mittelfristiger Finanzvorschau

Eine Prognose der tatsächlich zu erwartenden Errichtungskosten als Vergleichswert zum Budget sei in der Mittelfristigen Finanzvorschau nicht enthalten. Der Landesrechnungshof empfiehlt, diesbezügliche inhaltliche Ergänzungen zu prüfen.

Zudem sah das Kontrollorgan Verbesserungspotenzial in den Projektmanagement- und Vergabeprozessen sowie bei der Kostendarstellung. Künftig sollten durch branchenübliche Leistungsmodelle klar geregelte Verantwortlichkeiten geschaffen werden.

Der LRH rät zu Nachschärfungen bei der Überprüfung von Bieterlücken sowie zu einer getrennten Ausweisung der einzelnen Kostenbestandteile, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen und die Grundlage für ein effizientes Kostencontrolling zu schaffen.

Reaktionen aus der Politik

Die Reaktionen aus der Politik fielen geteilt aus, ÖVP und FPÖ waren zufrieden, SPÖ, Grüne und NEOS mahnten, aus dem Gelingen des Riesenprojektes MedFakultät Lehren für die Digital-Uni und künftige Projekte zu ziehen.

OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel bezeichnete die Errichtung des Campusgebäudes der Medizinischen Fakultät als "mustergültig". Die Empfehlungen des Landesrechnungshofs würden "angenommen und bei zukünftigen Projekten berücksichtigt." Oö. FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr sah "mit den Medizinstudium-Plätzen im eigenen Bundesland eine langjährige freiheitliche Forderung umgesetzt" und "die gute Note" des Landesrechnungshofe als "erfreulich".

Warnung für Digitaluni Linz?

Oö. SPÖ-Kontrollausschusssprecher Peter Binder, Grünen-Klubobmann Severin Mayr und NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer stießen alle in dasselbe Horn: Ein Mega-Projekt gelinge, "wenn es gut vorbereitet ist und alle Player an einem Strang ziehen", so Mayr. "Landeshauptmann Stelzer sollte das in Sachen Digital-Uni beherzigen und das Projekt umgehend zurück an den Start schicken", forderte Binder. Eypeltauer meinte, "Vieles aus dem Vorgehen bei der MedFakultät wäre auch rund um das IDSA ratsam gewesen".