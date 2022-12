Asylwerber müssen nach Krawallnacht in Linz "Wertekurse" besuchen

Zu Halloween herrschte in Linz Ausnahmezustand: Etwa 200 Jugendliche und junge Männer lieferten sich eine Straßenschlacht mit Böllern. Damit es nie wieder zu so einer Krawallnacht kommt, hofft Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) nun auf „Wertekurse“ wie der ORF berichtete.

130 junge Menschen wurden im Zuge der Halloween-Nacht angezeigt, viele von ihnen hatten Migrationshintergrund. Asylwerber unter den an den Krawallen Beteiligten seien danach zum Teil in andere Unterkünfte verlegt worden, sie müssten „Wertekurse“ besuchen, so der Landesrat: „In diesen Kursen geht es darum, sie mit unseren Werten und Normen vertraut zu machen.“ Auf Nachfrage des KURIERs betreffe das nur jene, die in Grundversorgungsquartieren untergebracht sind. Das seien weniger als 10 Personen.