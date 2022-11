Nach Sicherheitsgipfel in Linz: „Diese Gewalt bleibt nicht folgenlos“

Er war rasch einberufen worden, der Landessicherheitsrat in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Auslöser waren die Halloween-Krawalle in Linz. Und als ob es einer Inszenierung bedurft hätte, gab es unmittelbar vor diesem Sicherheitsgipfel am Freitag einen großen Polizeieinsatz in der Linzer Innenstadt. Beim Taubenmarkt in der Landstraße hatte eine Frau einen Böllerschuss gehört. Sofort waren Bereitschaftseinheit und Polizeistreifen vor Ort. Gefunden wurde niemand.

Erster wichtiger Punkt des Sicherheitsgipfels war die Analyse der Ausschreitungen: Neun Festnahmen, 129 Beschuldigte; Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren aus 29 Nationen, davon 28 Syrer und 14 Afghanen sowie 46 Österreicher, 34 davon eingebürgert. Nur sechs Asylwerber sind unter den Krawallmachern, 35 Asylberechtigte, sechs Personen genießen subsidiären Schutz.

Alle wurden nach § 81 Sicherheitspolizeigesetz, Störung der öffentlichen Ordnung, angezeigt. Strafrahmen: 500 Euro. ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Es muss allen klar sein, dass diese Gewalttaten nicht folgenlos bleiben.“

96 Verdächtige sind aus Linz, vornehmlich aus dem südlichen Teil. Jenem Teil, wo vor einem Jahr eine Jugendbande ein Polizeiauto abgefackelt hatte. Jetzt wird ermittelt, ob es noch Strafanzeigen wegen §274 – schwere gemeinschaftliche Gewalt – geben wird. Detail am Rande: Krawallmacher sind männlich. Von den 129 Verdächtigen sind nur neun weiblich.

Eineinhalb Stunden wurde hinter verschlossenen Türen beraten, analysiert, diskutiert. Nicht in allen Ergebnissen war man sich einig.