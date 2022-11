Krawalle in Linz: Nur ein Asylberechtigter unter Festgenommenen

In Linz tagt nach den Ausschreitungen zu Halloween Freitagnachmittag der Landessicherheitsrat. Wie die O√∂. Nachrichten am Vormittag online berichteten, habe von den neun Festgenommenen nur einer - ein Afghane - einen Asylstatus. Von den anderen acht seien vier √Ėsterreicher, einer Kroate, einer Rum√§ne, einer Nordmazedonier mit Touristenvisum und einer T√ľrke mit Arbeitserlaubnis in √Ėsterreich. Eine Best√§tigung durch die Polizei lag zun√§chst nicht vor.

Der 23-j√§hrige Afghane ist laut dem Bericht asylberechtigt. Das Alter der Festgenommenen bewege sich zwischen 14 und 27 Jahren. In der Halloween-Nacht waren auf der Landstra√üe B√∂ller gez√ľndet und auf Passanten sowie auf die Oberleitung der Stra√üenbahn geworfen worden.

√Ėsterreicher gr√∂√üte Einzelgruppe

Offiziell lag bisher nur eine Auswertung der Daten jener 129 Personen vor, deren Identit√§t in der Halloween-Nacht festgestellt worden war. Unter ihnen befanden sich 28 Syrer, 14 Afghanen, jeweils vier Personen aus dem Kosovo, Bosnien, Serbien, Rum√§nien und Nordmazedonien, 21 Personen mit anderen Nationalit√§ten und 46 √∂sterreichische Staatsb√ľrger.

Sechs der Ausl√§nder sind Asylwerber, 35 asylberechtigt, 24 besitzen einen Daueraufenthaltsstatus, sechs sind subsidi√§r schutzberechtigt und zw√∂lf haben die EU-Staatsb√ľrgerschaft. Von den Verd√§chtigen sind sechs noch nicht einmal 14 Jahre alt, 73 mutma√üliche Randalierer sind Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahre, 26 gelten als junge Erwachsene (unter 21 Jahre) und 24 als Erwachsene.

Im Vorfeld des Landessicherheitsrats forderte die SP√Ė eine Aufstockung der Polizeikr√§fte im Bundesland. Denn w√§hrend im √Ėsterreichschnitt ein Dienstposten auf 330 Einwohner komme, sei es in Ober√∂sterreich einer auf 417 Personen. Die MFG kritisierte die Asylpolitik von √ĖVP und Gr√ľnen und forderte, "endlich einen wirksamen Grenzschutz zu gew√§hrleisten".