Gewaltnacht in Linz: Mutmaßliche Drahtzieher sollen in Haft sein

In der Nacht vom 31. Oktober auf 1. November glich die Linzer Innenstadt einer Filmkulisse. Konkret dem Film "Athena 2.0", ein Netflix-Film, in dem es zum Straßenkrieg zwischen Jugendlichen und der Polizei in einem Pariser Vorort kommt.

Die Bilanz der Gewaltnacht von Linz: Rund 200 Jugendliche randalierten, es kam zu Sachbeschädigungen und weiteren Delikten.

Nun soll die Polizei laut Kronenzeitung zwei der Anführer festgenommen haben. Die eigens gegründete Sonderkommission soll einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Perg sowie einen 21-Jährigen aus Linz als Drahtzieher der Randale ausgemacht haben. Beide seien in Haft heißt es in der Kronenzeitung.

Gegenüber dem KURIER, hält man sich vonseiten der OÖ Polizei noch bedeckt. Man wolle die Informationen nicht bestätigen. Für den heutigen Vormittag wurden weitere Informationen angekündigt.