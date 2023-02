Das neueste Projekt der Künstlerin wird in Linz sein. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kunstuniversität soll das SOLANGE-Netz an einem Baustellengerüst an der Fassade eines Brückenkopfgebäudes zu finden sein. Organisiert wurde das Projekt von der Kunstuniversität Linz gemeinsam mit dem städtischen Frauenbüro.

Aber warum gerade die Kunstuniversität Linz?

Die Kunstuniversität ist nicht nur die einzige Linzer Universität mit einer Rektorin, sondern hat auch, laut Uni-Leiterin Brigitte Hütter, mehr als fünfzig Prozent Professorinnen und erfüllt in allen Kollegialorganen (Universitätsrat, Rektorat, Senat, Berufungskommsissionen, Curriculakommission, Arbeitskreis für Gleichbehandlung) die Frauenquote. Somit wird hier ein eindeutiges Zeichen für Gendergerechtigkeit gesetzt.