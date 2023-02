Diözese saniert Pädagogische Hochschule und plant Campus in Linz

Die Diözese Linz saniert das Gebäude seiner Pädagogischen Hochschule (PHDL) in Linz, am Freinberg. Angesichts dieses Großprojektes überlegt die Diözese Linz nun, sämtliche Hochschul-Bildungseinrichtungen, also auch die Katholische Privatuniversität, an einem Standort, einem Campus, zu konzentrieren.

Derzeit startet ein EU-weiter Planungswettbewerb für die Sanierung, die Kosten werden auf rund 70 Mio. Euro geschätzt, Baubeginn ist für 2026 vorgesehen.