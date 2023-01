Bevölkerungsbilanz 2022: Mehr als 2.700 neue Linzer

Hana und Mateo waren die beliebtesten Vornamen

Hana und Mateo waren im vergangenen Jahr in Linz die häufigsten Namensgebungen bei den Neugeborenen. Etymologisch zusammengefasst wurde bei den Mädchen der Vorname Hana 31 Mal gezählt. Auf Platz zwei findet sich Sophia mit 29 Namensgebungen, als dritthäufigster Name wurde Emilia gewählt.

Bei den Buben rückte mit 26 Namensgebungen Mateo auf Platz eins. Der zweitbeliebteste Name in Linz im vergangenen Jahr war Luca (20 Mal), auf Platz drei findet sich Elias (17 Mal).

Eheschließungen gestiegen

Im Jahr 2022 fanden 717 Eheschließungen und 37 Partnerschafts-Eintragungen in Linz statt. Im Jahr 2021 waren es zum Vergleich 671 Eheschließungen und 46 eingetragene Partnerschaften. Bei den Eheschließungen ist die Tendenz nun wieder eindeutig steigend und nähert sich an jene vor der Pandemie an.

Coronabedingt kam es in den Jahren 2020 und 2021 immer wieder zu Terminverschiebungen und Stornierungen. Das Niveau von 2019 ist jedoch bei weitem noch nicht erreicht.